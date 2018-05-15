Глава Адыгеи провел встречу с президентом Стрелкового Союза России

В Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с президентом Стрелкового Союза России Владимиром Лисиным.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в части организации в Адыгее соревнований при поддержке Союза, взаимодействия со школами для развития популяризации этого вида спорта среди подростков и формирования олимпийского резерва.

Во встрече приняли участие премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, председатель комитета Адыгеи по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев и исполнительный директор Стрелкового Союза России Анна Лещикова.

Мурат Кумпилов отметил, что построенный в Майкопе спортивно-стрелковый комплекс при Центре спортивной подготовки сборных команд соответствует всем нормам для проведения соревнований высокого уровня.

«Имея такую базу, мы, естественно, хотели бы максимально ее задействовать. Благодаря поддержке Стрелкового Союза мы смогли провести в Адыгее первенство России по стрельбе и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет продолжено, и республика, как место проведение различных стрелковых состязаний, прочно войдет в календарь событий Союза», — сказал глава республики.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в республике уделяется серьезное внимание развитию массового спорта и спорта высших достижений. Со строительством тира стрелковые виды спорта получили импульс для развития. В них появляются все большее число молодых талантливых спортсменов. Примером для них являются уроженцы Адыгеи, известные спортсмены — чемпион Олимпиады в Сиднее по стрельбе Сергей Алифиренко и чемпион Паралимпийских игр в Лондоне Валерий Пономаренко.

Президент Стрелкового Союза дал положительную оценку развитию стрелковых видов спорта в республике.

«Наличие такого стрелкового комплекса уже дает региону ряд преимуществ. Мы готовы к активному взаимодействию при проведении состязаний и сборов: методической поддержке и совершенствованию системы отбора талантливых спортсменов», — сказал Владимир Лисин.

В этот же день глава Адыгеи и президент Стрелкового Союза России посетили спортивно-стрелковый комплекс. Владимир Лисин отметил, что в Адыгее проведена большая работа по созданию условий для дальнейшего развития стрелковых видов спорта. Теперь дело за включением региона в соревновательные циклы.

Руководитель Союза также подчеркнул важность работы по популяризации этого вида спорта среди детей и молодежи. В этой части также важно уделить серьезное внимание поиску талантливых и перспективных юных спортсменов.

По итогам встречи главы республики с руководителем Стрелкового Союза России достигнута договоренность о передаче стрелково-спортивному комплексу в Майкопе дополнительного оборудования необходимого для проведения соревнований.

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