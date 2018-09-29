Глава Адыгеи проверил, как в Тахтамукайском районе исполняют его поручения

Мурат Кумпилов встретился с руководителем муниципалитета Азметом Схаляхо.

Во встрече принял участие премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

Глава республики отметил, что обсуждение текущих вопросов происходит в преддверии 94-летия Тахтамукайского района и просил передать в связи с этим теплые пожелания жителям муниципального образования.

Кумпилов дал положительную оценку ходу реализации в районе федеральных и региональных программ. Он отметил, что благодаря системной работе республиканских и муниципальных органов власти здесь решаются вопросы по улучшению качества жизни населения, строятся и ремонтируются дорожные объекты, учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта.

«Следующий год — юбилейный для района, 95 лет со дня образования, и важно не останавливаться на достигнутом. Помимо возведения школ, детсадов и спорткомплексов, сегодня необходимо создавать культурно-досуговые центры. Также важно, чтобы позитивные инициативы граждан могли быть реализованы. Это касается различных сфер: бизнеса, экономики, социальной сферы, культуры», — подчеркнул руководитель региона.

В ходе встречи глава республики акцентировал внимание на ранее данных поручениях. Одно из них касалось ремонта ливневой инфраструктуры в поселке Яблоновском. Глава муниципалитета доложил, что значительная часть ливневки уже построена. Объявлен конкурс на проведение оставшейся части работ. Также Схаляхо сообщил, что строительство школы и спорткомплекса в Энеме идет по графику. Ведутся подготовительные работы к началу строительства детсада в Яблоновском.

Далее было отмечено, что по поручению главы республики произведены выплаты пострадавшим от подтопления в Яблоновским из-за июльского ливня. Последствия стихийного бедствия ликвидированы. Кумпилов отметил, что необходимо серьезно подойти к решению вопроса с ливневыми системами, чтобы в будущем таких проблем не повторялось. Без федеральной поддержки здесь не обойтись. Перед муниципалитетом стоит задача войти в соответствующий федеральный нацпроект.

В завершение встречи были обсуждены вопросы по обманутым дольщикам. Глава Адыгеи поручил руководству района не только вести работу с проблемными застройщиками, но и осуществлять контроль над уже начатыми стройками многоквартирных домов. Отдельно стоит задача контроля за строительством очистных сооружений и эффективным освоением средств, выделенных на ремонт общественных зон и дворовых территорий.

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