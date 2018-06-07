Рабочий график Мурата Кумпилова 7 июня полностью посвящен одному из главных общественно-политический событий страны — «Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным».

Глава республики считает такой диалог с населением очень значимым и готов подключиться к нему, отвечая на вопросы, связанные с регионом.

В этом году впервые используется формат, когда президент страны в онлайн-режиме сможет задать вопрос представителям органов разных уровней власти, в том числе и руководителям субъектов Российской Федерации в ответ на обращение или жалобу граждан.

По мнению Кумпилова, такое взаимодействие — дополнительный стимул для повышения эффективности работы региональных властей. Он отметил, что прямая линия является индикатором общественного мнения, разработки совместных мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей.

«Это — уникальный эффективный формат общения, который позволяет точечно и оперативно выявлять и решать болевые вопросы на всех уровнях власти страны. Мы готовы отреагировать на поручение президента, вопросы жителей. В Адыгее работа с обращениями граждан является одной из приоритетных. У нас налажены каналы обратной связи с населением. Свою эффективность показывают коммуникации через социальные сети. С помощью поступивших обращений формируется наша повестка дня для решения стоящих вопросов. И в этом большую роль играет поддержка федерального центра», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также напомнил о принятых мероприятиях по выполнению поручений президента РФ по итогам прошлой прямой линии. На всех обозначенных объектах провели выездные совещания, утвердили и выполняют «дорожную карту» по улучшению материально-технического состояния образовательных организаций, усилили работу по предупреждению коррупционных проявлений в медицинских организациях, сообщает пресс-служба главы республики Адыгея.

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