Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Рязанскую область

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по приглашению губернатора Рязанской области Николая Любимова прибыл с рабочим визитом в Рязань для продолжения диалога о развитии межрегиональных отношений.

По итогам переговоров, которые Мурат Кумпилов и Николай Любимов провели в мае этого года в Адыгее, заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание необходимых организационных, экономических, правовых и других условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала. Также планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями двух субъектов.

В ходе очередного диалога в Рязани руководители Адыгеи и Рязанской области подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в различных отраслях деятельности. Более того, было отмечено, что соглашение уже реализуется. Есть определенные планы в сфере здравоохранения, на следующей неделе команда специалистов из Рязани собирается в Адыгею, чтобы перенять опыт внедрения «Фабрики процессов», бережливого производства.

«Рад, что вы нашли возможность приехать в Рязань. Между нашими регионами сложились добрые и конструктивные отношения, всегда есть что перенять друг у друга, чему поучиться. Самое главное — есть точки соприкосновения, и дальше мы будем двигаться вместе. Уверен, наши регионы ждет очень хорошая, добрая история сотрудничества», — сказал Любимов.

Глава Адыгеи поблагодарил за гостеприимство губернатора Рязанской области и отметил важность развития дружеских и деловых отношений между регионами, значимость укрепления взаимодействия в рамках намеченных планов и достигнутого соглашения.

«Сегодня мы закладываем основы для долговременного сотрудничества. Вместе будем развивать свои регионы. Это создает дополнительный стимул для дальнейшего роста, в чем мы крайне заинтересованы. При этом у каждого субъекта есть свои преимущества, которые мы будем использовать на благо людей», — сказал Кумпилов.

Главы республики отметил высокий потенциал сотрудничества Адыгеи и Рязанской области регионов не только в экономическом плане, но и в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, социальной политики, организации детского отдыха. Республика готова предложить ряд программ сфере туризма, организации отдыха для детей из Рязанской области в оздоровительных лагерях республики.

По мнению Кумпилова, большим потенциалом обладает и туристское направление Рязанской области, которое может стать популярным среди жителей Адыгеи.

В ходе визита глава Адыгеи и губернатор Рязанской области посетили ряд исторических объектов, в том числе Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, возложил цветы к памятнику поэту, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

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