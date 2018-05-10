Глава Адыгеи взял на личный контроль расследование нападения на семью Ахеджака

Мурат Кумпилов 10 мая выехал на место преступления.

«Глубоко потрясен известием об убийстве в ауле Псейтук матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Вместе с министром внутренних дел по РА Владимиром Алаем, руководителем следственного управления СК РФ по РА Александром Глущенко, главным федеральным инспектором аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергеем Дрокиным выехал на место преступления», — написал глава Республики Адыгея в своем Instagram.

Кумпилов выразил соболезнования родным и близким погибшей, пожелал выздоровления пострадавшим родственникам и отметил, что держит развитие ситуации на постоянном контроле.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неизвестные ворвались в дом семьи Мурата Ахеджака в ауле Псейтук в Тахтамукайском районе. По предварительным данным, неизвестные избили всех, кто находился в доме.

Информация о произошедшем уточняется.

В СУ СК РФ по Республике Адыгея подтвердили факт нападения и гибель одного человека. На месте работает оперативно-следственная группа.

Мурат Ахеджак родился 18 июля 1962 года. В декабре 2001 года занял должность полномочного представителя администрации Краснодарского края в Законодательном собрании региона. В апреле 2002 года он стал вице-губернатором Кубани по работе с ЗСК. В августе 2003 года его назначили заместителем губернатора по вопросам внутренней политики.

Политик умер 7 декабря 2010 года из-за болезни.

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