style=»width: 100%;»> Глава Анапы посетил возрождающийся винзавод в Сукко

18 марта глава Анапы Сергей Сергеев посетил возрождающийся винзавод в Сукко. Ранее предприятие принадлежало ЗАО «Русская Лоза», затем было выкуплено дочерним предприятием винного дома «Абрау-Дюрсо». Сейчас на предприятии готовятся к запуску винодельческого производства. Это стало возможным после подписания соответствующего соглашения на экономическом форуме в Сочи.

Главе Анапы рассказали, как новый собственник модернизирует производство – на заводе обновляются и ремонтируются цеха, приводятся в порядок склады, запускается имеющееся оборудование и докупаются лучшие импортные и отечественные образцы винодельческой техники.

Уже налажена линия по розливу вина в тетрапаке и в стекле, готов к работе цех шампанских вин. В планах – изготовление и розлив тихих и игристых вин, ликеров. На первом этапе мощность составит 1,5 миллиона декалитров в год – это два миллиона бутылок.

Сырьевая база частично будет создана на сельскохозяйственных угодьях, принадлежащих винзаводу. На высадку молодого виноградника инвестор планирует направить 350 миллионов рублей.

«Это серьезный инвестиционный проект. Для меня главное – возрождение крупнейшего сельхозпроизводства и налоги, которые будут идти в местный бюджет», — цитирует главу Анапы Сергея Сергеева пресс-служба администрации курорта.

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