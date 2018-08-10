Глава Анапы потребовал разобраться в причинах пожара в Благовещенской

Сухая трава загорелась в станице 9 августа на площади 1 тыс. кв. м.

Юрий Поляков провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрели причины возгорания сухой травы и камышей в районе станицы Благовещенской. Предварительный вывод — поджог, так как было два очага возгорания.

Мэр обратился к сотрудникам полиции с требованием сделать все возможное, чтобы найти следы поджигателей. Полиция заверила: подключена оперативная группа, работает участковый, в Благовещенской и Витязево идет подворовый обход.

Ситуацию осложнил ветер, но оба возгорания были вне границ населенных пунктов. Пожарные и спасатели сделали все, чтобы не допустить распространение огня на жилой массив.

Обсуждали также вопрос водоснабжения на курорте. Руководитель анапского водоканала Ярослав Царевский рассказал, что уже набрали 3 тыс. куб. м воды, ночью еще 4 тыс. куб. м планируют взять у частной ресурсоснабжающей организации. На вопрос, нет ли дефицита воды в детских здравницах, замглавы Анапы Анжелика Бузунова ответила, что жалоб не поступало. Проблем с водоснабжением Пионерского проспекта нет.

С 17:00 9 августа ограничение в подаче воды коснулось многоквартирного жилого фонда в городе — это необходимо для наполнения резервуаров чистой водой. Глава Анапы согласился с такими мерами, однако время восстановления водоснабжения его не устроило. Он отметил, что ограничения следует снимать не в 6:00, а в 7:00, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар начался в 13:55 на улице Слесова. Пожарные расчеты прибыли на место возгорания в 14:01. На месте происшествия работали десять человек и четыре единицы техники.

В Анапе 8 августа из строя вышел водовод диаметром 1 тыс. 200 мм. В городе организовали подвоз воды по заявкам потребителей. Ремонтные работы на магистральном водоводезавершили вечером 8 августа. Временное ограничение водоснабжения ввели с 17:00 9 августа до 7:00 10 августа.

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