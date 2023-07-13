Глава центра встретился с новым послом Китая в Узбекистане Юй Сюнем

В центре «Стратегия развития» состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Ю Сюн.

В начале встречи руководитель Центра Эльдор Туляков назначил на новую должность Ю Сюн, поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей работе по укреплению отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства между Узбекистаном и Китаем. ознакомил с сутью стратегии развития Нового Узбекистана на 2018 год и проводимой работой по эффективной организации общественного мониторинга государственных программ, направленных на ее реализацию, высоко оценил информационно-аналитические материалы, подготовленные центром «Стратегия развития». служить важным документом для представителей политических, научных и деловых кругов двух стран, и в этом процессе были установлены отношения сотрудничества с ведущими «мозговыми центрами» Китая.

В конце В ходе диалога стороны договорились о реализации проектов, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества по взаимовыгодным направлениям.