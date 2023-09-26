Глава Центрального командования США прибыл в Ташкент

O 26 сентября министр обороны Узбекистана Бахадир Курбанов принял командующего Центральным командованием США Майкла Куриллу.

Как сообщает пресс-служба министерства, гостей сначала встретил почетный караул. прошедший. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили достижения в военной сфере и возможности продолжения сотрудничества по намеченным на будущее вопросам.

Генерал Майкл Курилла Военная делегация США во главе с Обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между министерствами обороны двух стран, в том числе двустороннее сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе в военной и военно-технической сферах. Кроме того, его принял и Шавкат Мирзиёев.