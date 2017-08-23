Глава ЦИК назвала законодательство о выборах в России хаотичным

Его планируют структурировать к следующим выборам в Госдуму в 2021 году.

«Накопилось очень много норм правовых, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат друг другу, то есть оно [законодательство] получилось несколько хаотичным, без четкого понимания вообще стратегии», — сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на международном молодежном юридическом форуме «ЮрВолга».

По ее словам, на протяжении долгих лет в выборное законодательство вносились поправки, зачастую «под конъюнктуру», в результате чего возникло «внутреннее противоречие».

«Назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего», — считает Памфилова.

Она выразила надежду на то, что к следующему парламентскому циклу новое законодательство будет сформировано. По ее словам, в этом задействованы все: правительство, Федеральное Собрание, ЦИК, эксперты и представители партий, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

Интервью с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко смотрите здесь.

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