Глава ЦРУ тайно посетил Китай

Директор ЦРУ США Уильям Бернс совершил тайную поездку в Китай в мае, чтобы встретиться с официальными лицами, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников.

Во время визита Бернс встречался с представителями китайской разведки, сообщают источники. Отмечается, что поездка Уильяма Бернса связана с желанием США установить дипломатические отношения с Китаем. С этой же целью, пишет издание, Вашингтон пытается продолжить визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Его поездка была отменена в конце января из-за инцидента с китайским воздушным шаром в небе над США.

Официальный представитель США заявил, что Уильям Бернс, среди прочего, призвал своих китайских коллег держать открытыми линии связи через разведывательные каналы.

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Один источник сообщил, что преимуществом дипломатических поездок директора ЦРУ является их полная секретность. Кроме того, он указал на прочные связи Бернса со спецслужбами разных стран.