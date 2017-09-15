Глава Динского района досрочно сложил полномочия

Сергея Жиленко избрали депутатом Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.

Он одержал победу в Атаманском одномандатном округе № 20.

В ближайшее время в районе состоится конкурс на должность главы муниципального образования. Прием документов проходил с 1 по 31 августа, а сам конкурс состоится 20 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Туапсинского района Владимир Лыбанев досрочно сложил полномочия. Его также избрали депутатом ЗСК.

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