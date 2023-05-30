Глава европейской дипломатии: Россия не пойдет на переговоры без победы

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель считает, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока не выиграет войну. Об этом он сказал в своем выступлении на экспертном форуме в Барселоне в понедельник.

“Я четко вижу намерение России выиграть войну. Если Россия не выиграет, она не будет вести переговоры”, — цитирует Боррелла ТАСС.

Глава европейской дипломатии также заявил, что ожидает развития конфликта “без оптимизма” этим летом. Из этого Боррель сделал вывод, что ЕС должен “продолжать наращивать военную помощь” Киеву.

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