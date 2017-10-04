Глава ФСБ Александр Бортников выступил против анонимности в мессенджерах

Об этом он заявил 4 октября в Краснодаре, где проходит совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Кроме того, ФСБ поддерживает запрет оборота анонимных сим-карт и расширение полномочий спецслужб при организации оперативно-технических мероприятий, сообщил Бортников.

Глава ФСБ рассказал, что все члены террористических организаций, которых выявили на территории России, использовали для общения друг с другом мессенджеры с высокой степенью криптозащиты. В частности, террорист-смертник, устроивший взрыв в петербургском метро 3 апреля, получал из-за границы указания от эмиссаров ИГ (запрещена в РФ) через мессенджеры WhatsApp и Telegram, пишет «Российская газета».

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