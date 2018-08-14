Глава города Евгений Первышов одобрил темпы работы «Краснодар Водоканал»

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает реконструкцию самого крупного комплекса очистных сооружений канализации № 2 (ОСК-2) в столице Кубани.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы и призваны увеличить пропускную способность, а также улучшить качество очистки сточных вод. Глава города Краснодара Евгений Первышов оценил ход работ на ОСК-2 в ходе выездного совещания.

«В последние два года мы видим активизацию деятельности ООО «Краснодар Водоканал», выполнение запланированного и формирование планов развития на перспективу. Темпы работ очень хорошие, и это правильно. Город активно развивается, растет и потребность в водоснабжении и водоотведении. Поэтому надо не только увеличивать мощности существующих комплексов, но и рассматривать возможность строительства новых. Особенно это касается развивающихся микрорайонов города», — сказал Евгений Первышов.

В выездном совещании также приняли участие заместитель главы города Евгений Зименко, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Как рассказал Дмитрий Павлюченко, реконструкция направлена на повышение надежности систем водоотведения, улучшение экологической обстановки, развитие коммунальной инфраструктуры. Модернизация ведется в несколько этапов. По словам руководителя предприятия, в ходе первого этапа выполняется строительство иловых площадок и проводится реконструкция главной канализационной станции, предназначенной для подъема на ОСК-2 стоков, поступающих из всех районов города.

Сейчас строители ведут разработку котлована для строительства площадки и работы по монтажу железобетонной конструкции. Строительство идет в две смены, на объекте ежедневно задействованы две бригады по 15 человек и 16 единиц техники.

На втором этапе выполнят реконструкцию ОСК-2 с увеличением пропускной способности. Генеральный директор предприятия Дмитрий Павлюченко рассказал Евгению Первышову о ходе уже идущих работ, в ходе которых будет заменены системы механической очистки сточных вод, насосное оборудование, о сроках их завершения и ближайших планах предприятия.

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