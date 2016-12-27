Глава Краснодара: два бывших вице-мэра не справились со своими задачами

Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 декабря рассказал, почему решил провести кадровые изменения в своей команде и когда он планирует их завершить.

«Заместители главы города играют большую роль в деятельности органов местного самоуправления. Они берут на себя и организуют то направление работы, по которому глава ставит перед ними задачи. Что касается двух бывших заместителей, то они, на мой взгляд, не справились с задачами, которые были в 2016 году», — сказал Первышов на встрече с журналистами.

Он отметил, что экс-заместители, которые курировали градостроительство и ЖКХ, вовремя не предложили бывшему мэру Владимиру Евланову конкретные пути решений проблем города.

«Они прекрасно видели то, что складывается сложная экономическая ситуация, о чем каждый понедельник у нас обсуждается на аппаратном совещании, есть динамика к ухудшению в экономическом плане. И, следовательно, можно было те мероприятия, которые я выше перечислял по сокращению штатов, сокращению расходов, проводить в плановом режиме, чтобы это не было обвальным в 2017 году», — пояснил глава Краснодара.

По словам Первышова, формирование новой команды он планирует завершить к концу января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре заявления на увольнение по собственному желанию написали два заместителя главы Краснодара Константин Семернин и Евгений Наумов.

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