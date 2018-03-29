Глава Краснодара Евгений Первышов занял 14-е место в Национальном рейтинге мэров

Мэр Сочи Анатолий Пахомов занял 12-ю строчку рейтинга.
Первое место в рейтинге занял мэр Тюмени Александр Моор, второе – мэр Казани Ильсур Метшин, третье – мэр Уфы Ирек Ялалов.
Список подготовили Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ.
Исследование посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года. Его объектами стали главы 88 городов России, сообщает пресс-служба Центра информационных коммуникаций.
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