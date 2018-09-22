Глава Краснодара оценил подарок городу от «Первого радио Кубани»

22 сентября в 17:24

Евгений Первышов 22 сентября осмотрел скамейку, установленную в Чистяковской роще.

День рождения любимого города отметили в Чистяковской роще. В празднике поучаствовало «Первое радио».

В течение дня радиостанция вела прямые эфиры приямо из парка. Кроме того, на площади у фонтана сегодня установили скамью с логотопом «Первого радио».

Праздник в Чистяковской роще посетил и мэр Краснодара Евгений Первышов. Он поздравил жителей с днем города и по достоинству оценил новый арт-объект от ведущей краевой радиостанции.

Фоторепортаж с праздника смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник