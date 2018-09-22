Глава Краснодара оценил подарок городу от «Первого радио Кубани»

22 сентября в 17:24
Евгений Первышов 22 сентября осмотрел скамейку, установленную в Чистяковской роще.
День рождения любимого города отметили в Чистяковской роще. В празднике поучаствовало «Первое радио».
В течение дня радиостанция вела прямые эфиры приямо из парка. Кроме того, на площади у фонтана сегодня установили скамью с логотопом «Первого радио».
Праздник в Чистяковской роще посетил и мэр Краснодара Евгений Первышов. Он поздравил жителей с днем города и по достоинству оценил новый арт-объект от ведущей краевой радиостанции.
Фоторепортаж с праздника смотрите здесь.
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