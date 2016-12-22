Глава Краснодара представил трех новых заместителей

Депутаты городской думы 22 декабря согласовали кандидатуры первого заместителя и двух заместителей главы Краснодара.

Их представил мэр города Евгений Первышов.

Первым вице-мэром стал Сергей Васин. Он с 2010 года занимал пост заместителя главы Краснодара, курирующего вопросы внутренней политики. Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко, с ноября 2015 года руководивший департаментом городского хозяйства и ТЭК. Вице-мэром по вопросам архитектуры и градостроительства утвержден Владислав Ставицкий. До этого с января 2015 года по август 2016-го он занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

«На все должности пришли опытные, профессиональные люди. Они уже зарекомендовали себя с хорошей стороны, в том числе работая на разных должностях в администрации Краснодара, в других городах. Рассчитываю, что свой опыт и знания они направят на решение тех важных задач по развитию столицы края, которые сегодня перед нами ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, жители краевого центра», — сказал Евгений Первышов, выступая на заседании.

Депутаты также согласовали назначение Валерия Карасева на должность управляющего делами администрации Краснодара. Последние два года он работал начальником управления экономической безопасности и режима, а также заместителем генерального директора АО «Норильскгазпром». Ранее занимал должность начальника отдела краевого фонда капремонта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее заявления на увольнение по собственному желанию написали два заместителя главы Краснодара и управляющий делами администрации.

В администрации Краснодара в ноябре сократили должности первого заместителя главы города и заместителя, который координировал работу по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. Позже Евгений Первышов отметил, что содержание одного заместителя главы города, с учетом расходов на служебный автомобиль, обходится бюджету в сумму около 3,5 млн рублей в год.

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