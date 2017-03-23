Глава Краснодара встретился с дольщиками ЖК Rich House

Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с инициативной группой дольщиков обсудил проблемы, связанные с достройкой и подключением к коммуникациям жилого комплекса Rich House.

Встреча прошла в администрации Краснодара. На ней обсудили ситуацию, сложившуюся на объекте. Строительство жилого комплекса Rich House на улице Ярославской началось в 2013 году. Дома должны были сдать в 2014-м.

По информации городского департамента строительства, готовность Литера 1 составляет 95%, Литера 2 — 90% и Литера 3 — 70%. На объекте существуют проблемы с подключением к системам электро- , газо- и водоснабжения, сетям ливневой канализации.

Строительство было приостановлено в июле прошлого года из-за отсутствия денег у застройщика. Для завершения работ необходимо около 50 млн рублей. Поиск инвестора осложняется тем, что практически все квартиры в ЖК уже проданы.

В ходе встречи обсудили различные варианты решения проблемы: продолжать искать потенциального инвестора или пойти по пути создания жилищно-строительного кооператива. В этом случае дольщики смогут самостоятельно заниматься достройкой.

Для ее финансирования им достаточно будет доплатить по 2 тыс. рублей с 1 кв. м. В таком случае администрация окажет юридическое сопровождение и поможет подобрать подрядчика, который выполнит работы по минимальным расценкам.

Как подчеркнул глава города, необходимы согласованные действия всех покупателей квартир в ЖК Rich House. В ближайшее время будет организовано общее собрание всех участников долевого строительства, сообщает пресс-служба администрации города.

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