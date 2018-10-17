Глава Крыма: на месте трагедии в Керчи действовал один преступник

Сергей Аксенов заявил, что преступник действовал в одиночку, о наличии у него сообщников пока неизвестно.

«Преступник был один, четвертый курс, что его толкнуло — разбираемся. Я гарантирую, — преступник здесь на месте был один, были ли у него сообщники — выясняет следствие», — сказал они.

Глава Крыма отметил, что убийца готовился к нападению, у него 150 патронов и ружье, на которое были все оформлены документы.

При этом Аксенов отметил, что атака на колледж не была делом рук организованной группы. По его словам, молодой человек характеризовался в колледже положительно.

«Вообще не приводился, на педсовет не вызывался, по успеваемости был нормальный, стипендию получал, даже характеристику в министерство образования директор колледжа дала исключительно положительную».

На выяснение причин, которые толкнули молодого человека на преступление, уйдет неделя, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.

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ЧП в колледже в Керчи

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