Глава Крыма назвал мост через Керченский пролив новой визитной карточкой полуострова

По словам Сергея Аксенова, после воссоединения с Россией полуостров получил новую жизнь.

«Визитными карточками нового Крыма стали Крымский мост, международный аэропорт Симферополь, строящаяся трасса «Таврида» и Таврическая ТЭС», — говорится в поздравлении по случаю Дня России. Оно опубликовано на официальном сайте главы Крыма.

Аксенов подчеркнул, что новый импульс развития получил ряд отраслей, которые в предыдущие годы не могли развиваться. Это возможности работы с инвесторами в рамках свободной экономической зоны, реализация ряда федеральных целевых программ.

«Крымчане гордятся победами и достижениями современной России. В этом есть заслуга и нашего многонационального сообщества», — отметил Аксенов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Минкурортов республики Вадим Волченко заявил, что мост через Керченский пролив стал новым туробъектом.

Автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. На въезде на мост установлено специальное табло с точным прогнозом развития опасных природных явлений. С начала запуска Крымского моста количество перевозок на Керченской переправе сократилось в сотни раз. Самым частым нарушением ПДД на мосту стала остановка для селфи. За первую неделю по Крымскому мосту проехало более 100 тыс. автомобилей.

На прямой линии с Путиным прошло включение с Крымского моста.

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