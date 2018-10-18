Глава Крыма сообщил о возможных сообщниках керченского стрелка

Сергей Аксенов заявил, что подозреваемый, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, не мог подготовить нападение в одиночку.

Он отметил, что сейчас понятно, что на месте подозреваемый действовал один.

«Но подготовительные мероприятия в одиночку осуществить не мог», — сказал Аксенов на месте происшествия.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что меры безопасности на социально значимых объектах города после взрыва усилили. Он уточнил, что продолжает действовать оцепление на территории колледжа.

С родственниками погибших работают психологи. По его словам, вопросом восстановления колледжа будут заниматься республиканские власти ,сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявят трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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ЧП в колледже в Керчи

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