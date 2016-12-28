Глава Кубани анонсировал кадровые перестановки в своей команде

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, планируются ли кадровые изменения в аппарате администрации региона.

Об этом он рассказал в интервью.

«Я думаю, что команда, которая сегодня существует, безусловно, претерпит изменения. Подчеркну: сегодняшние темпы, которые я задал, кто-то из коллег смог набрать, а кто-то, исходя из существующих проблем, где-то чуть-чуть просел. Я думаю, что будет просто ротация, потому что все выкладывались, но у каждого есть свой потолок», — сказал губернатор.

Он отметил, что в команду должны прийти те, кто будет справлять со своими задачами.

Полную версию интервью с Вениамином Кондратьевым смотрите здесь.

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