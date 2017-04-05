Глава Кубани предложил провести совместные учения казаков и полиции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 апреля на региональном Совбезе предложил провести совместные учения полиции и казаков.

По словам главы региона, сегодня Кубань остается одним из самых спокойных и безопасных регионов страны. Он отметил в этом заслугу правоохранительных органов и антитеррористической комиссии.

«Я уже дал поручение усилить меры антитеррористической защищенности на всех объектах транспортной инфраструктуры края. Правоохранители делают все возможное, но усиление нам не помешает, особенно силами казачества», — сказал губернатор.

Кондратьев отметил, что правоохранителям необходимо провести дополнительные занятия, учения с казаками, отработать механизм их совместных действий с полицией и другими силовыми ведомствами в случае ЧС.

Во время Пасхи, Радоницы, 1 Мая и 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории края в охране порядка планируют задействовать 6,5 тыс. казаков.

«Казаки будут участвовать в обеспечении безопасности на улицах и в общественных местах, около 1,8 тыс. казаков будут охранять все православные храмы на Пасху. Также казачество будет задействовано на объектах транспорта, постах ДПС, въездах в край, охране государственной границы», — сообщил вице-губернатор Николай Долуда.

Вениамин Кондратьев напомнил, что с приближением курортного сезона вопросы безопасности должны быть под особым контролем. Необходимо закрыть въезды на пляжи и набережные, обеспечить камерами видеонаблюдения места массового пребывания людей, организовывать патрулирование улиц.

«Полиция и казаки должны быть на виду, чтобы в случае нештатной ситуации люди могли сразу к ним обратиться за помощью, получить защиту. Нужно усилить казачьими патрулями курортные города и в целом наращивать численность казачества», — поручил Вениамин Кондратьев.

По словам Николая Долуды, с мая в курортных городах казаки приступят к охране набережных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике с 1 мая казаки начнут патрулировать набережную.

Источник