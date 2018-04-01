Глава Кубани вышел на субботник в станице Динской

В Краснодарском крае 31 марта проходит Всекубанский субботник. Жители наводят порядок на придомовых и общественных территориях, высаживают цветы и деревья. Вместе с детьми в субботнике принял участие и губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кондратьев вместе с сыном высадил липы в Комсомольском парке станицы Динской. Именно за благоустройство главного районного парка проголосовала большая часть жителей муниципалитета в день выборов президента 18 марта.

«Сегодня мы видим программу «Формирование комфортной городской среды» в действии. За благоустройство этого парка проголосовали жители, а не власть», — подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, программа подарит Комсомольскому парку вторую жизнь, что привлечет к нему гостей со всего края.

«Наши деды и родители всегда проводили субботники весной. Кубань — наш дом, каким будут парки, зеленые зоны, общественные площадки зависит от нас», — добавил Вениамин Кондратьев.

Комсомольскому парку 47 лет, его площадь составляет 13 га. Сейчас здесь идет первая очередь благоустройства, в планах на лето — вторая очередь. Кроме того, увеличится детская зона отдыха.

Всекубанский субботник проводится в рамках месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории региона. Сегодня жители края ликвидируют стихийные свалки, благоустраивают дворовые территории и места общего пользования – улицы, парки, скверы. Особое внимание участники Всекубанского субботника уделят зеленым зонам. В парках и на аллеях появятся новые деревья, кустарники и клумбы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

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