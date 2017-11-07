Глава кубанской полиции вручил «Кубань 24» благодарность за сотрудничество

О работе действующих сотрудников начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский рассказал журналистам.

Количество преступлений в регионе снизилось по сравнению с прошлым годом. А вот раскрываемость, напротив, удалось поднять. Более 4 тыс. преступлений получилось распутать благодаря последним достижениям в сфере криминалистики.

Технические возможности полиции велики. Система «Безопасный город» сегодня едва ли не в каждом подъезде, подчеркнул Виневский. Пешеходу или автомобилю уже не затеряться в городской суете, как иголке в стоге сена. К примеру, с помощью сети видеокамер удалось разыскать молодых людей, устроивших перестрелку в краевой столице в августе.

Всего же с начала года система помогла раскрыть более 250 преступлений. Использовать этот и другие современные методы наблюдения правоохранители будут и во время предстоящих футбольных соревнований в Сочи. Обеспечивать безопасность на чемпионате мира — 2018 поможет немалый опыт проведения международных соревнований. Это в первую очередь Олимпиада и Кубок конфедераций.

«Мы сегодня посмотрели, где какие у нас есть проблемы, на что нужно обратить самое пристальное внимание, что нужно модернизировать сегодня. Где нужно технику выставить дополнительную. Есть определенные наработки, мы умеем это делать», — отметил начальник ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Владимир Виневский.

В честь праздничной даты Владимир Виневский вручил благодарность телеканалу «Кубань 24» и другим краевым СМИ за объективное освещение деятельности полиции региона.

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