Глава МЧС России оценил ход ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрели наиболее пострадавшие в результате стихии объекты северной части Туапсе.

В поселке Цыпка повреждены автомобильный и железнодорожный мосты. На автомобильном по всей ширине обрушена переходная плита. Из-за этого отсутствует сообщение более чем с десятью близлежащими поселками, перекрыт проезд по единственной прямой дороге, которая связывает Майкоп с Черноморским побережьем. Остановлено движение и по железнодорожному мосту.

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил, что весь день 25 октября сотрудники МЧС и дорожных служб края с помощью тяжелой техники расчищали русло реки от мусора и бревен, укрепляли берега реки щебнем и гравием.

Работы продолжаются. Вечером 25 октября движение по автомобильному мосту восстановят, сказал руководитель муниципалитета. Для ремонта железнодорожного моста подвозят материал. Планируется, что движение запустят 27 октября.

Евгений Зиничев отметил, что работы ведутся на должном уровне.

Министр и губернатор побывали в селе Кривенковском. Здесь живут около 2 тыс. человек. Для них организовали пункт временного размещения в школе. За два дня за помощью обратилось около 300 семей. Все получили горячее питание и воду. Практически всех людей уже расселили. Идут работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи и газопровода.

По поручению губернатора в разы увеличат количество групп, занимающихся подворовыми обходами.

По словам прокурора региона Сергея Табельского, на постоянной основе организуют дежурство сотрудников прокуратуры, которые проведут прием граждан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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