Глава МИД ФРГ выступил против установления верхнего предела приема беженцев

Министр внутренних дел Германии Нанси Фезер выступила против установления верхнего предела приема беженцев. невозможно, потому что у нас есть европейское и международное право”, – сказал он.

“Мы не можем сами ограничивать право на личное убежище. Мы привержены Женевской конвенции о статусе беженцев, а также Европейской конвенции по правам человека, и в этой связи мы должны посвятить себя решению этих проблем”, – заявил глава МВД.

В то же время он признал, что муниципалитеты достигли предела своих возможностей, поэтому необходимо найти пути решения проблемы.

«Единственное, что действительно поможет Помощь – это европейское решение», – добавил он.