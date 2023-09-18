Глава МИД Германии призвал к фундаментальным реформам в ООН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ООН необходимы фундаментальные реформы.
По мнению главы МИД, организация должна быть более справедливой всеобъемлющий и компетентный.
«Совет Безопасности ООН, который до сих пор представляет мир ХХ века, не важен», — сказал он.
По его словам, если ООН адаптируется к реалиям XXI века, организация “будет решать проблемы вместе с мировым сообществом”. Дипломат отметил, что Германия, Бразилия, Индия и Япония вместе поддерживают реформу Совета Безопасности.