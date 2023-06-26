Глава МИД Германии: Путин «разрушает» свою страну

Президент России Владимир Путин “разрушает” свою страну, а “российская пропаганда” дает трещины.

Об этом сообщает министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок перед встречей глав дипломатических миссий стран-членов ЕС в Люксембурге, комментируя попытку вооруженного мятежа, организованную ЧВК Вагнера в России в субботу.

«Путин мертв. z разрушает страну. Мы наблюдаем катастрофические последствия конфликта между Россией (с Украиной) и режимом Путина», — сказал Бурбок.

Министр отметил, что это внутриполитическая борьба за власть в России, и Берлин не будет вмешиваться в нем..

Бурбок добавил, что Германия внимательно следит за развитием событий. По словам министра, ЕС важно и дальше поддерживать Украину, в связи с этим оборонная помощь Киеву будет увеличена до 3,5 млрд евро. Мы подарим зенитную самоходную установку Chepard”, – добавил Бурбок.