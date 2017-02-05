Глава МИД Лавров назвал честным ответ России на санкции ЕС

Глава МИД Сергей Лавров в феврале заявил, что российское продэмбарго в отношении европейских производителей было зеркальной и честной мерой.

Об этом он сказал в интервью австрийскому журналу «Профиль».

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — сказал он.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия отменит ограничительные меры против ЕС, министр заявил, что этот вопрос «не должен быть адресован ко мне».

«Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их», — цитирует министра РИА «Новости».

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