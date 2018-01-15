Глава МИД России назвал приоритеты внешней политики в 2018 году

Сергей Лавров 15 января провел пресс-конференцию по итогам 2017 года.

Москва планирует сохранить договоренности по иранской ядерной программе, продолжить борьбу с терроризмом в Сирии, урегулировать кризис на Украине, ситуацию вокруг ядерной программы КНДР и конфликт между Палестиной и Израилем.

Тема отношений Москвы и Вашингтона затрагивалась почти в половине вопросов на пресс-конференции. По мнению Лаврова, США и исторический Запад теряют доминирующие позиции в мире, «которыми они наслаждались как минимум пять столетий».

По мнению главы российской дипломатии, планы США создать зоны пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в целостности Сирии. Лавров также напомнил о заверениях Госдепа в том, что единственная цель присутствия США в Сирии — уничтожение террористов. Он выразил надежду, что Конгресс национального диалога Сирии, который состоится в Сочи 29-30 января, станет стимулом для ООН активизировать работу по политическому урегулированию сирийского вопроса в Женеве.

Глава МИД напомнил, что Россия и Китай выступают за переход от конфронтации к политическому урегулированию проблемы на Корейском полуострове. Москва и Пекин предлагают «всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия». Это касается запусков ракет, испытаний ядерного оружия, проведения США, Южной Кореей и Японией крупномасштабных маневров.

Глава МИД полагает, что украинская тема раздувается искусственно. Министр пояснил, что западным странам следовало бы сконцентрироваться на том, что написано в минских договоренностях.

Лавров считает, что в нынешней ситуации шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной стремятся к нулю. Москва надеется, что в ближайшее время пройдут консультации ближневосточного «квартета» (ЕС, ООН, Россия и США), сообщает РИА «Новости».

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