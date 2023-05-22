Глава МИД Турции Чавушоглу посоветовал лидеру оппозиции быть более серьезным

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/267ae8e2106769841765b7fc5256acb1.jpg" title="Министр иностранных дел Турции Чавушоглу советует лидеру оппозиции быть более серьезным" alt="Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу что у турецких властей нет доказательств попыток Российской Федерации вмешаться в турецкие выборы. Кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Киличдароглу сказал, что ему следует быть более серьезным. Я спросил его, есть ли какие-либо доказательства или документы. Он ответил: «У меня сложилось впечатление, что это так. "Турецкое правительство, лидер оппозиции, должно быть серьезнее", – сказал министр в интервью телеканалу Habertürk.

“Если вы сделаете заявление, пожалуйста, поделитесь документы и доказательства у государства, иначе это предвыборная кампания. «Невозможно настроить таргетинг на какую-либо страну на основе «впечатления», — сказал министр.