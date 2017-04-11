Глава Минобрнауки предложила сократить количество мест в аспирантуре

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева 11 апреля заявила о необходимости сокращения числа аспирантов, уменьшив их до двух-трех человек на кафедре.

«Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должно быть не поток 25 человек, должно быть два-три аспиранта на кафедре», — сказала она.

По ее словам, раньше защита кандидатской было настоящим событием, а защита докторской — событием всей жизни.

Министр добавила, что ректор должен иметь полномочия лично распределять бюджетные места в аспирантуре по специальностям, а после обучения аспирант должен иметь возможность защититься в своем вузе, сообщает ТАСС.

Источник