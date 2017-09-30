Глава Минприроды: мост в Крым оказывает минимальное воздействие на экологию

По словам Сергея Донского, на Крымском полуострове сейчас делают все возможное, чтобы решить экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались.

«При проектировании моста приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему. Ведется постоянный мониторинг во время строительства, и мы знаем, что воздействие на природные комплексы минимально. В целом власти Крыма сейчас делают все, чтобы решить сложные экологические проблемы, которые до 2014 года только накапливались с каждым годом. И Крым, я уверен, вскоре станет модельной зеленой территорией нашей страны», — написал в Facebook глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил подать иск против России из-за экологического вреда, которое якобы причиняет строительство моста в Крым, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Украина выразила протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи с установкой арочных пролетов моста. Затем власти страны решили попросить НАСА помочь в экомониторинге строительства транспортного перехода.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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