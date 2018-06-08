Глава Минпросвещения РФ назвала недостаточным число обязательных ЕГЭ

Ольга Васильева не согласна с мнением о том, что после увеличения числа обязательных экзаменов школьникам станет труднее учиться.

«То, что экзаменов будет больше, — вот это бесспорно», — сказала министр.

Она также анонсировала качественные изменения в итоговой аттестации, которые произойдут в последующие годы. Васильева напомнила, что сейчас школьники должны сдавать минимум три ЕГЭ: два обязательных и один по выбору.

«Но я считаю, что это настолько мало, что даже неприлично об этом говорить. Потому что нет ни одной страны мира, ни одной, это я заявляю совершенно с полной ответственностью, которая не сдавала бы математику, родной язык, родную историю и иностранный язык и дальше по выбору», — заявила глава Минпросвещения.

Ранее Васильева сказала, что в 2022 году введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку. При этом она подчеркнула, что вопрос о включении истории в список необходимых экзаменов с 2020 года только обсуждается, сообщает ТАСС.

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