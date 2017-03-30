style=»width: 100%;»> Глава Минсельхоза РФ рассказал о развитии торговых отношений с Китаем

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказал о развитии торговых отношений с Китаем. Речь о подписании долгосрочного контракта на экспорт отечественных продуктов. Это часть программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай», в рамках которой развиваются торговые отношения двух стран. Сейчас готовится отправка поезда с первой партией товаров. Он прибудет в Китай в конце апреля.

«Мы надеемся, что зерно, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, мука, крупы, рис – экспорт произойдет в этом году. Уже отдельные партии поставляются на китайский рынок. У нас товарооборот экспорта в Китай порядка 1,5 млрд долларов. Все остальное, мясо и субпродукты, конечно, это предмет особых договоренностей. Понятно, что этот рынок занят другими производителями. Мы только врываемся в него», — отметил Александр Ткачев.

Ожидается, что в следующем году товарооборот между двумя странами составит до полутора миллионов тонн зерновых, масличных и других культур, а к 2028 году дойдет до 52-х миллионов тонн, сообщают «Вести. ру».

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