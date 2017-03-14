Глава Минсельхоза попросил увеличить господдержку АПК на 36 млрд рублей

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 14 марта сообщил, что государственную поддержку сельского хозяйства в этом году необходимо увеличить на 36 млрд рублей.

Об этом он заявил на выездном расширенном заседании фракции «Единая Россия».

«Общий объем поддержки сельского хозяйства необходимо увеличить в текущем году за счет дополнительных средств, источников. Дополнительно — 36 млрд рублей. И довести объем господдержки до 250 млрд рублей», — сказал министр.

Так, на льготное краткосрочное кредитование необходимо дополнительные 9 млрд рублей, на льготное инвестиционное кредитование и единую субсидию — по 10 млрд рублей, на докапитализацию Росагролизинга — 7 млрд рублей.

По словам Ткачева, только такой объем финансирования позволит обеспечить дальнейший рост отрасли, передает ТАСС.

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