Глава Минспорта РФ осмотрел стадион «Фишт» в Сочи

Министр спорта РФ Павел Колобков 25 февраля оценил готовность стадиона «Фишт» в Сочи к проведению мировых футбольных соревнований.

Руководитель федерального ведомства осмотрел спортивный объект в сопровождении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко.

Для обеспечения проведения всемирных турниров по футболу завершена реконструкция спортивной арены. Выполнены работы по укреплению покрытия игрового поля, ремонту нереконструируемой части объекта. Поставка спортивного оборудования, мониторов и оборудования для футбольного поля обеспечена в полном объеме.

Колобков отметил, что стадион находится в высокой степени готовности к проведению всех запланированных матчей.

«Наступает следующий этап — сегодня важно подключить к работе профессионалов, которые будут эксплуатировать стадион. Я уверен, что Краснодарский край справится с поставленными задачами», — цитирует министра пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 26 января проинспектировал ход реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи.

«Готовность 95%, но оставшиеся 5% важны — это коммуникации. Стадион не должен быть муляжом, он должен функционировать бесперебойно. Если понадобится, для этого надо работать 24 часа в сутки. Тестовые соревнования через два месяца — за их проведение в срок каждый несет персональную ответственность», — сказал Кондратьев.

В Сочи 28 марта пройдет товарищеский матч сборных России и Бельгии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

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