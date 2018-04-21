Глава Минстроя назвал Краснодар и Сочи в числе кандидатов на реновацию

Михаил Мень заявил, что опыт столичной программы реновации можно распространить на крупные города.

«Этот опыт может быть масштабирован только для крупных субъектов с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку. Конечно, это Санкт-Петербург. Наверное, Екатеринбург. Возможно, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи», — сказал министр строительства России.

Минстрой по поручению президента разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья, он может включать возможность реновации для крупных городов.

«Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», — сказал Мень.

«Мы прошли Олимпиаду, переселили большое количество людей, что было очень болезненно. Поэтому сначала нужно посоветоваться с жителями», — отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, проблема ветхого жилья в городе-курорте во многом была решена при подготовке к Олимпиаде.

В феврале 2017 года президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин объявили о проведении программы реновации столичного жилищного фонда. Официально программу реновации утвердили в августе, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, в основном пятиэтажки. Чтобы дом вошел в программу сноса, за это должны были проголосовать две трети жильцов. Взамен старого жилья москвичам обещают на выбор денежную компенсацию, равноценную или равнозначную квартиру с отделкой комфорткласса, сообщает РБК.

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