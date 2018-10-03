Глава Минтруда: люди предпенсионного возраста не помешают молодежи на рынке труда

Глава Минтруда Максим Топилин заявил об этом 3 октября на пленарном заседании Совета Федерации России.

По его словам, пожилые работники, которые появятся на рынке труда вследствие увеличения возраста выхода на пенсию до 60 и 65 лет, не составят конкуренцию молодежи, поскольку эти категории трудящихся выбирают разные сектора экономики.

«Структура рынка труда, которая замещается лицами предпенсионного возраста и молодыми людьми, которые выходят на рынок, она везде разная. То есть это разные сектора, которые занимаются лицами различных возрастов. Поэтому здесь мы рисков не видим, хотя безусловно будем постоянно отслеживать ситуацию», — отметил он.

Министр также заявил, что сейчас в России самый благоприятный период для преобразований на рынке труда и изменений пенсионного законодательства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста. На совещании с правительством Владимир Путин заявил, что поправки в пенсионное законодательство РФ потребуют более 500 млрд рублей.

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