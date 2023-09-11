Глава «Моссада» пригрозил Ирану «нанести удар по сердцу Тегерана».

Глава израильского агентства разведки и специальных дел («Моссад») Дэвид Барни пригрозил Ирану «ударом в сердце Тегерана».

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Об этом сообщило агентство AP.

Выступая на конференции по безопасности в Университете Райхмана, Барнеа заявил, что в прошлом году Израиль и его союзники предотвратили 27 атак в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

«Атаки, осуществленные этими группировками, были организованы, вдохновлены и направлены Ираном. Прямо сейчас, пока мы говорим, Иран пытается совершить новые атаки.

Я уверен, что мы вас добьемся, и справедливость восторжествует в глазах всех. Это было доказано в прошлом, и в будущем мы выведем это на новый уровень.” определено”.