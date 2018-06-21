Глава МВД РФ заявил об отсутствии серьезных проблем с безопасностью на ЧМ

Владимир Колокольцев отметил, что инцидентов, которые могли бы стать поводом для беспокойства для представителей других стран, зафиксировано не было.

«Серьезные проблемы в сфере безопасности во время чемпионата мира по футболу в России не зафиксированы», — заявил Колокольцев 21 июня.

Глава МВД принимает участие в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS) в штаб-квартире ООН, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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