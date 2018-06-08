Глава Новокубанского района ответил на слухи о насильственной смерти 13-летней девочки

Александр Гомодин 8 июня обратился к жителям муниципалитета с заявлением.

«Жителей Новокубанского района потряс факт гибели 13-летней школьницы. Тело обнаружили в дренажном канале на территории Бароновского парка Новокубанска. Все время поисков несовершеннолетней в социальных сетях активно шло обсуждение причин произошедшего. В результате среди жителей поползли различные слухи. Чтобы внести ясность в происходящее, мы обратились за официальным комментарием к руководителю Новокубанского межрайонного следственного отдела Евгению Длужевскому», — написал он в своем Instagram.

Александр Гомодин сообщил, что по словам Длужевского, для установления всех обстоятельств гибели школьницы в течение суток после обнаружения ее тела возбудили уголовное дело. Назначено проведение судебной и ряда других экспертиз.

«Во время вскрытия эксперты тщательно исследовали тело девочки. Нет такого места, которое они бы не рассмотрели. В данный момент мы не нашли ничего, что указывало бы на криминальный характер смерти», — пояснил следователь.

Он подчеркнул, что все слухи, распространяемые в социальных сетях — это недостоверная информация, признаков криминального характера наступления смерти, совершения преступления сексуальной направленности, не выявлено.

Расследование продолжается.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили эту информацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка несколько дней гостила у бабушки. По словам родственников, 2 июня она гуляла на одном из городских пляжей, встречалась с подругами. Около 18:00 они разошлись. Поиски ребенка продолжались трое суток. Были задействованы полицейские, казаки, волонтеры. Тело ребенка обнаружили 5 июня.

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