Глава Новороссийска поручил срочно проверить работу ливневой системы

На аппаратном совещании в администрации города 6 августа обсудили работу системы ливнеотведения.

Залповые выбросы четырехмесячной нормы осадков 23-24 июля показали, где в городской системе ливневок есть узкие места. Из 30 городских магистральных ливневых систем не справились с нагрузкой четыре: на улицах Московской, Чайковского, Лейтенанта Шмидта 50-52, Элеваторной. Не полностью справился с потоками воды комплекс малых ливневых систем.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко поручил специалистам в этом году выполнить работы по обустройству монолитных железобетонных лотков на улице Астраханской, 47а и 58, также мэр поручил выполнить барражные сооружения на улице Астраханской, 106, промыть ливневой коллектор на Мира в районе гипермаркета «Магнит».

«Работы по зачистке закрытой части ливневого коллектора от Анапского шоссе до Шиллеровской были запланированы на 2019 год. Однако считаю, что необходимо изыскать возможность и сделать их уже в этом году», — сказал Игорь Дяченко.

Также он поручил в течение десяти дней произвести зачистку на малой ливневой системе.

Объем фактического финансирования по строительству, реконструкции, ремонту и очистке систем ливнеотведения в 2018 году составил около 62 млн рублей. Из средств депутатских наказов — более 5 млн. Последние ливни показали, что объемы работ по обустройству ливневок потребуют еще большего финансирования.

Протяженность ливневых систем в городе составляет около 250 км в закрытом и открытом виде, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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