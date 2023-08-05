Глава офиса Зеленского примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

5-6 августа в Саудовской Аравии делегацию страны возглавит глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Йовква.

«Украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак», — сказал он.

По словам Йовквы, в предстоящей встрече примут участие политические советники из других стран, а также советники по национальной безопасности и внешней политике. «Мы ожидаем, что сегодня в саммите в Джидде примут участие представители более 40 стран», — добавил он.