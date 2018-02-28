Глава оргкомитета ЧМ-2018 сообщил о запрете наркотиков на стадионах

Об этом сообщил глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
По его словам, наркотики будет запрещено проносить на стадионы чемпионата мира по футболу даже тем иностранным болельщикам, у которых будут необходимые рецепты.
«Тут даже комментировать нечего. В РФ действует соответствующий закон, он распространяется на все области жизни, в том числе и на футбол»,— цитирует Сорокина «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее появилась информация, что болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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