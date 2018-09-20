Глава оргкомитета «Легенд Кубани» Захар Михайлюк: мы надеемся, что турнир станет традиционным

В соревнованиях принимают участие футболисты 12 лет из разных районов Краснодарского края.

Турнир разделен на семь условных зон. Игры в первой, ейской, уже завершились — путевку в финал завоевал Каневской район, а 22 и 23 сентября станут известны еще два участника решающего раунда. Матчи пройдут в Анапе и Сочи. Затем этапы соревнований примут Лабинск, Кропоткин, Павловская и Усть-Лабинск. Финал пройдет 7 октября, лучшие коллективы сойдутся в Краснодаре на стадионе «Кубань».

«У нас первоначально была задача максимально охватить все муниципалитеты, все футбольные школы края. Я считаю, нам это удалось, так как из 44 кандидатов у нас будут принимать участие 42 команды. Это достаточно много, и в дальнейшем, я думаю, мы дойдем и до 44. То есть 100% коллективов будут задействованы. Мы также надеемся, что турнир станет традиционным, потому что и формат, и отзывы от организаторов и участников после первого этапа достаточно положительные, и планируем, чтобы он был традиционным для участников 12 лет. То есть в этом году это 2006 год рождения, в следующем — 2007-й, и так далее», — пояснил глава оргкомитета турнира «Легенды Кубани» Захар Михайлюк.

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