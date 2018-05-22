Глава поселка Псебай Мостовского района ушел в отставку

Глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая ушел в отставку по собственному желанию.

Решение о досрочном прекращении полномочий приняли на сессии местного Совета депутатов. С 22 мая обязанности главы поселения возложены на Алексея Букина. Ранее он был заместителем главы поселения.

Павел Жарков руководил поселением с 2009 года, пишет газета «Предгорье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК предъявил обвинение двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае.

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